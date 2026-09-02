Başbakan Ünal Üstel tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı, karara ilişkin açıklama yaptı.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"BURAYA KADARMIŞ…

Sayın Başbakan, soruşturmanın selameti açısından beni görevden almak zorunda olduğunu telefonla arayarak bildirdi.

Hükümetin başı olması dolayısı ile etik olmasa da bu kararına saygı duyuyorum.

Yarın Hükümetten çekilme konusunu görüşmek için Parti Meclisimizi toplayacağız.

4.5 yıl birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde görüşmek dileği ile sağlıcakla kalın."

YDP MYK da toplanıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, MYK toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ele alınacağını söyledi.