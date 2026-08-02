Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, son günlerde kamuoyunda tartışılan düzenleme nedeniyle önce Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, ardından da eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Arıklı, yapılan değişiklikle Cezaevi Müdürü’ne hapis cezalarını indirme yetkisi verilmediğini savunarak, söz konusu yetkinin 2005 yılından bu yana yürürlükte olduğunu ifade etti.

“Kudret Özersay’ın görev aldığı koalisyon hükümeti döneminde de bu yetki vardı. Eğer yanlış olduğunu düşünüyorsa o dönemde düzeltebilirdi” diyen Arıklı, mevcut hükümetin yaptığı değişikliğin yalnızca ceza indirimi süresini beş günden on güne çıkarmak olduğunu kaydetti.

Düzenlemenin ağır suçlar bakımından daha da sıkı hale getirildiğini belirten Arıklı, cinayet ve tecavüz gibi suçlardan hüküm giyenlerin ceza indirimi kapsamından çıkarıldığını söyledi. Eleştirilere tepki gösteren Arıklı, “Keşke fikir sahibi olmadan önce birazcık bilgi sahibi olunsa” ifadelerini kullandı.