Arıklı şöyle konuştu

"Türkiye’de yaşanan felakette kayıp sayısı hızla artıyor. Dünyada ender görülen depremlerden bir tanesi. Büyük bir felaket. İnsanlar sürekli ilgisizlkten yardımın geç gittiğinden bahsediyor ancak on binlerce evin yıkıldığı on binlerce insanın yardım beklediği bir ortamda hangi devlet bir anda herkese yardım edebilir? Bunu sağlıklı düşünüp eleştirmek gerekmektedir. Bizim bir uçak bulmak, onu havalandırmak için saatlerimizi harcıyoruz. Bunun için bizi eleştirilenler ortamı düşünmelidir.ancak bunu konuşmanın zamanı değildir. Acımız var, acı çok büyük, milletimizin başı sağolsun. Yüzyılın acısıyla karşı karşıyayız.

Bugün düzenlecek olan seferler konusuna gelince. Bugün öğleden sonra Başbakanlığın organize ettiği Adana seferi var. Az sonra Mağusa’dan iş makinelerinin de içinde olduğu bir gemi ve öğleden sonra Girne’den olmak üzere bugün 3 gemi Türkiye’ye hareket edecek. Türkiye’ye gidip alanda çalışmak isteyen çok kişi var. Ancak orada iş makinelerine ihtiyaç var. Deprem bölgesinde yaşam koşulları çok ağır. O nedenle bu konuda anlayış göstererek oraya gitmek yerine, maddi yardım gibi farklı alanlarda destek olunsun. Israrla gidenler oldu ancak, geri gönderildiler."