Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına dikkat çekti, "Erdoğan, federasyon tabutuna son çiviyi çaktı..." ifadelerini kullandı.

Arıklı, paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

"Dün benim de içinde olduğum siyasi çevreler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını heyecanla bekliyordu.

Acaba Erdoğan yapacağı konuşmada, önümüzdeki süreçte Federasyon görüşmeleri için kapıyı gındıracak mı, yoksa iki Devletli çözüm önerisine bir kez daha vurgu mu yapacaktı.

Bu konuşma, bırakın önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, mevcut Hükümeti de direk etkileyecek bir konuşma olacaktı...

Sayın Erdoğan yaptığı konuşmada, bırakın federasyon görüşmeleri için kapıyı gondırmayı (Aralamayı), Federasyonun konulduğu tabuta, son çiviyi çaktı ve "Federasyon bitmiştir. Aynı suda iki kere yıkanılmaz" dedi "İstikrara" vurgu yaptı. İmzalanan İktisadi ve Mali Programa tam destek verdi.

Evet beyler, hepimiz rahatladığımıza göre, Hükümet Programına ve Türkiye ile imzalanan Protokole uygun icraatlarımıza hız verme zamanıdır şimdi..."