Erenköy Direnişi'nin 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Erhan Arıklı, 60 yıl önce Kıbrıs Türk tarihinin en destansı direnişinin yaşandığını belirterek, bunun kahramanlık destanı, vatan sevgisi ve direniş ruhunun en önemli örneklerinden olduğunu söyledi.

Türkiye ve İngiltere’den yüzlerce öğrencinin eğitimlerini yarıda bırakıp vatan topraklarına gelerek Rum saldırılarına karşı Erenköy halkıyla birlikte direndiğini belirten Arıklı, iki yıl boyunca çok zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde mücadele edildiğini söyledi.

Arıklı, “Kıbrıs Türk gençliğinin vatan topraklarına sahip çıkma azminin en anlamlı göstergesi olan Şanlı Erenköy Direnişi Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahiptir” dedi.

Kendilerinden silah ve sayıca üstün Rumlar karşısında büyük bir destan yazan Erenköy halkının ve mücahitlerin inanç ve kararlılığının takdire şayan olduğunu vurgulayan Arıklı, şunları ifade etti:

“Kıbrıs Türk halkı, Erenköy Direnişi ile asla esaret altına girmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Halkımız, Anavatan Türkiye’ye olan inanç ve güvenini daima korumuş, bunun neticesinde Erenköy’de yanan meşalenin aydınlattığı yol, bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ulaşmıştır.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan bu kahramanlık destanı, vatan sevgisinin ve direniş ruhunun en önemli örneklerinden biridir. Bu vesileyle, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, bu onurlu mücadeleyi sonsuza dek yaşatacağız. Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içinde verdiği bu büyük mücadele, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Ne mutlu Türküm diyene!”