Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katılarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Arıklı, İstatistik Kurumu’nun 2023 yıl sonu projeksiyon nüfusunu 476 bin 214 olarak açıklamasına işaret ederek, “İstatistik Kurumu’nun verilerine inanmak zorundayız. Ben de burada İstatistik Kurumu’nun verilerine inanmak zorundayım” dedi.

“YAKLAŞIK 100-120 BİNİ ATIL DURUMDA”

Arıklı, Mustafa Alkan’ın “436 bin kayıtlı araç olduğunu açıklamıştınız, 476 bin nüfus nasıl olur?’ şeklindeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“436 bin kayıtlı aracın yaklaşık 100-120 bini atıl durumda ancak kayıtta duruyor…”

9 AYDA 21 BİN 520 YENİ ARAÇ KAYDI!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, ülkedeki nüfusun hızla arttığını belirterek, 2019’da 12 bin 32, 2020’de 11 bin 228, 2021’de 8 bin 914, 2022’de 11 bin 127 ve 2023’de 23 bin 9 tane aracın kaydının yapıldığını açıkladı, “2024 yılının Ekim ayına kadar ise 21 bin 520 yeni araç kaydı yapıldı” dedi.

"HÜKÜMETTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Arıklı şöyle devam etti:

“Evet ben de hükümetten şikayetçiyim. 2025’te sıkıntılar var acil ve sıkı politikalar lazım. Bir an önce seçime gidelim. Bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Yapamadıklarımız, yaptıklarımızdan fazla. Hükümet içinde bunu değerlendireceğiz. Hükümet ortağı şikayet etmez deniyor. Ben sıradan bir UBP milletvekili ya da bakan değilim. Hükümetin ortağıyım. Benim partim seçimde hesap verecek. Yanlış gördüklerimi eleştirmeye devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın, bakanlar kurulunda da tartışacağım. Eskiden kalma alışkanlık var. Koalisyon bütündür kimse konuşamaz. Ne münasebet kardeşim!”

Kaynak: Haber Kıbrıs