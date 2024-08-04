Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin açılışına işaret ederek, “Girne’den yollar bağladık Anadolu’ya…” dedi.

Bakan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

"Önceki gün Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin açılışına katıldık.

Deniz Otobüsü ile Girne-Anamur arası 1.5 saate düşmüş olacak.

Beni asıl heyecanlandıran bu İskelenin aynı zamanda Deniz Uçaklarına da hizmet verebilmesi. Uzun zamandan beri Deniz Uçağı İşletmek için yapılan müracaatlara, teknik ve mevzuat açısından olumlu cevap veremiyorduk.

Şimdi derhal bu konuyu ele alıp, önümüzdeki sezona Deniz Uçakları ile ulaşımın da önünü açmayı hedefliyoruz."