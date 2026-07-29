Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres'in Kıbrıs temaslarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arıklı, Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin kendilerini şaşırtmadığını belirterek, garantör ülkelerin ve adadaki tarafların tutumlarının önceden belli olduğunu savundu.

Türkiye'nin Kıbrıs politikasında herhangi bir değişiklik olmadığına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatan Arıklı, Yunanistan ve Rum tarafının tutumunda da bir değişiklik olmadığını öne sürdü.

Tarafların pozisyonlarında değişiklik bulunmadığına işaret eden Arıklı, Guterres'in ziyaretinin amacını ise Genel Sekreter'in açıklamalarından anladıklarını ifade etti.

Arıklı, Guterres'in "Kıbrıslılar anlaşmazlarsa yakında bölgedeki tehlikelerden etkilenebilirler." mesajı verdiğini belirterek, bu yaklaşımı eleştirdi.

Paylaşımında, Guterres'in temaslarından yeni bir çözüm süreci beklentisi içinde olan kesimlerin bir kez daha hayal kırıklığı yaşadığını savunan Arıklı, değerlendirmesini "Neyse, harç bitti. İnşaat paydos." sözleriyle tamamladı.