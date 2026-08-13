Ülkede son dönemde yaşanan kriminal vakaların vatandaşlarda ciddi endişe yarattığını belirten Arıklı, bunun son derece normal bir tepki olduğunu ifade etti.

Arıklı, “Çünkü Kıbrıs halkı, geceleri kapıları, pencereleri açık uyumaya alışkın bir halktır. Halkın bu endişelerini dile getirmesi ne kadar normalse, bunun siyasi bir malzeme yapılması o kadar anormaldir.” ifadelerini kullandı.

“Kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız”

KKTC ekonomisinin hizmet sektörü üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Arıklı, güvenlik tartışmalarında kullanılan söylemlerin turizm ve yükseköğrenime zarar verebileceğini savundu.

Arıklı, “Siz en üst perdeden, hele hele Meclis’te yapacağınız konuşmalarda turiste ve öğrenciye ‘Gelmeyin. Burası güvensiz bir ülkedir’ mesajı verirseniz, kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız.” dedi.

Güney Kıbrıs’taki kriminal vakalara ilişkin daha önce rakamlar paylaştığını anımsatan Arıklı, Güney’deki olayların KKTC’den daha fazla olduğunu savunarak, siyasi partilerin buna rağmen “Güney Kıbrıs güvensiz bir ülkedir” söylemini kullanmadığını ifade etti.

Arıklı, “Yapmayın. Popülizm yapıp 3-5 oy devşireceksiniz diye bu ülkeye yazık etmeyin.” diye konuştu.

“Hükümetin alması gereken kararlar varsa çıkın bunu söyleyin”

Polis Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere de işaret eden Arıklı, vaka sayılarındaki azalmanın rakamlarla ortaya konulduğunu, suçluların kısa sürede yakalanarak adalete teslim edildiğini ve faili belirlenemeyen olayların oldukça az olduğunu savundu.

Arıklı, “Hükümetin alması gereken kararlar var da bunlar alınmıyorsa çıkın bunu söyleyin.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’na Cumhuriyet Güvenlik Kurulu çağrısı

Arıklı, güvenlik konusunun Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nda ele alınabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın Kurulu toplantıya çağırmasını önerdi.

Ana muhalefetin de toplantıya katılarak görüşlerini burada açıklayabileceğini kaydeden Arıklı, “Adı üstünde bu Kurul bunun için var.” dedi.

Üniversite tercih dönemine de dikkat çeken Arıklı, açıklamasını, “Tam öğrencilerin üniversite tercihi yapacağı zaman bu tür propagandalarla bu ülkeye ve ekonomisine darbe vurmayın.” sözleriyle tamamladı.