Arıklı, bundan sonraki süreci yetkili kurumların değerlendireceğini belirterek, “Mutlaka bütün kartlar yeniden karılır ve yeniden dağıtılır. Dün dünde kaldı, biz önümüze bakıyoruz” dedi.

Dün hükümette olduklarını ve sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Arıklı, bugün hükümette olmadıkları için sorumluluğun kalktığını söyledi.

Partinin gelişmeleri değerlendireceğini belirten Arıklı, yerel seçimlerle ilgili de değişikliklerin söz konusu olabileceğini kaydetti. Ancak bu konuları konuşmak için doğru zaman olmadığını vurgulayan Arıklı, ailelerin hâlâ kayıplarını beklediğini ifade etti.

“Görevden alınmam benim için trajik bir durum değil”

Görevden alınmasının kendisi açısından trajik bir durum olmadığını belirten Arıklı, normalde 1,5-2 yıl önce kendilerini buna hazırladıklarını söyledi.

Daha önce defalarca hükümetten ayrılmayı gündeme getirdiğini ifade eden Arıklı, her seferinde bir yerlerden ayrılmaması yönünde telkinler geldiğini savundu.

Arıklı, “Dün akşam zaten Başbakan’a teşekkürü bunun için etmiştim. Artık hükümette olmadığımız için seçimlere çok daha rahat hazırlanabileceğiz” dedi.

“Üzüldüğümüz mesajını vermemek için gülümsedim”

Basın toplantısındaki gülümsemesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Arıklı, siyasette vücut dilinin önemli olduğunu söyledi.

Arıklı, bazı çevrelerin hükümetten ayrıldıklarında üzüleceklerini düşündüğünü belirterek, bu mesajı vermemek için gülümsediğini ifade etti.

Kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Arıklı, “Beni eleştirenlerin çoğu meyhanede kafa çekerken beni eleştiriyorlar. Hangisi içerlemiş, hangisi kara bağlamış” dedi.

Arıklı, hükümette olmadıkları için artık ellerinin daha rahat olduğunu belirterek, seçim sürecine daha rahat hazırlanabileceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs