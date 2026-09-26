Gazimağusa’da örgüt başkanlarıyla bir araya gelen Arıklı, toplantıda kendisine yöneltilen “Hükümetten niye ayrıldık, başka bir isimle yola devam edemez miydik?” sorusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümette yalnızca bir bakan olarak değil, koalisyon ortağı bir partinin genel başkanı sıfatıyla yer aldığını belirten Arıklı, Başbakan’ın UBP’li bir bakanı değiştirebileceğini ancak koalisyon ortağı bir partinin bakanının, o partinin iradesi dışında görevden alınmasının farklı bir siyasi anlam taşıdığını savundu.

Arıklı, “Görevden alınan kişi koalisyon ortağı bir partinin Genel Başkanı ise bunun anlamı çok açıktır: ‘Ben artık bu partiyi hükümette istemiyorum.’ Biz de Sayın Başbakan’ın verdiği bu mesajı böyle değerlendirdik ve gereğini yaptık” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, 2 Eylül’de Arıklı’nın Girne açıklarındaki gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın selameti ve kamu vicdanının rahatlaması gerekçesiyle görevden alındığını açıklamış, ardından YDP Parti Meclisi hükümetten çekilme kararı almıştı.

Arıklı, görevden alınmasına gerekçe gösterilen “soruşturmanın selameti” yaklaşımını da eleştirerek, aynı yöntemin başka soruşturmalarda ilgili bakanlara uygulanmadığını savundu. Bir soruşturmanın varlığının ilgili bakanın otomatik olarak görevden alınmasını gerektirmeyeceğini ifade etti.

“UBP ve DP, YDP’nin yükselişinden rahatsızdı”

Görevden alınmasının siyasi gerekçeleri olduğunu öne süren Arıklı, UBP ve DP’nin YDP’nin yükselişinden rahatsız olduğunu iddia etti.

Arıklı, “Kendi oyları gerilerken YDP büyüyordu. Yapılan anketlerde de bu tabloyu görüyorlardı. Bizi hükümetten uzaklaştırmak için bir gerekçe arıyorlardı. Gemi faciası da onlara bu fırsatı verdi” ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeler Arıklı’nın siyasi iddiası niteliğinde.

Seçime kısa bir süre kaldığını da belirten Arıklı, seçim sonrasında YDP’ye yeniden ihtiyaç duyulacağını savunarak, “Bu kez karşılarında eski YDP’yi bulamayacaklar” dedi.

Arıklı, hükümetten çekilme kararını makam kaygısıyla değil, partisinin “onuru, iradesi ve siyasi çizgisi” doğrultusunda aldıklarını belirterek açıklamasını, “Şimdi söz halkımızındır” sözleriyle tamamladı.