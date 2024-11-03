Arıklı konuşmasında; “Buradaki muhteşem kalabalığı ve ilgiyi gördükten sonra iddia ediyorum ki seçimlere en hazır parti YDP’dir. Biz şov yapmıyoruz. Muhalefete erken seçim istiyorsanız gelin birlikte istifa edelim diyoruz. Ama karşılığında sadece hakaret işitiyoruz. Ya gelin muhalefet görevini yapın ya da birlikte istifa edelim. Halk bizden icraat istiyor. Meclisi kilitlemek halka ihanettir. Bakın bir kez daha söylüyorum. Biz istikrar diyor ve bu Hükumetin 2027 ye kadar devam etmesini istiyoruz. Ama yarın yapılacak bir erken seçime de evet diyoruz” dedi.

Meclis Başkanlığı konusuna da değinen Arıklı;”Bizim için bu seçim konusu kapanmıştır. Şimdi Meclis Başkan Yardımcılığı ve Divan seçimi var. Muhalefet aday gösterirse ne ala. Göstermezse içtüzüğü değiştirir, tıpkı onların 2007 de yaptıkları formülle Başkan Yardımcısını ve Divan üyelerini seçer yolumuza devam ederiz” dedi.

Arıklı 2025 in ekonomik açıdan zor bir yıl olacağını belirterek, “Bu Hükumet, bu ekonomik zorlukları Anavatan’ın da destekleri ile yenebilecek bir kapasiteye sahiptir. Görev ve reform Hükumetidir bu Hükumet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bir çok icraata imza atacak bir Hükumettir” dedi.