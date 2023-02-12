Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem, gerek Türkiyeyi ve gerekse ülkemizi derinden etkiledi. KKTC olarak 1974 ten sonraki en karanlık günlerimizi yaşıyoruz.

Anavatanımız bu felaketi yaşarken Kıbrıs Türkü elindeki tüm imkanları kullanarak Anavatanının yardımına koştu.

Bu amaçla 200'ün üstünde Sivil Savunma ve Akut ekibini Adıyaman'a gönderirken, 100'ün üstünde iş makinesi ve 150 cıvarında teknik ekip ile İskenderun ve Kırıkhan bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ayrıca, şu ana kadar Başbakanlık Kriz Merkezinin organizasyonu ve Belediyelerimizin katkıları ile 40 cıvarında yardım tırı, Türkiyeye ulaştırıldı.

Sağduyulu iş adamlarımızın ve şirketlerimizin sponsorluğunda uçaklar kiralanmak veya bedelsiz uçak temin etmek sureti ileTürkiyede deprem bölgesinde kalan binlerce vatandaşımız ülkeye getirildi, buradan da deprem bölgesinde kalan yakınlarının yardımına koşmak isteyen bir o kadar kişi de Türkiyeye götürüldü.

Marifet iltifata tabidir derler. Bizim ricamızı kırmadan uçak kiralayan veya elin deki uçağı bedelsiz olarak bize tahsis eden kişi ve şirketlerin isimlerini buradan yazmak ve onlara teşekkür etmek benim için bir onurdur.

Bunlar;

-THY

-Saund Wind Havayolları (Pegas)

-Freebord Havayolları

-Dimağ Çağıner (Acapulco)

-Alternatif Grup

-Şemsi Kazım Grup vs.

Bugün Freebird Havayollarının bedelsiz olarak bize tahsis ettiği uçak ile Adana-Ercan, Ercan-Antalya uçuşlarını gerçekleştirerek şimdilik ücretsiz uçuşlarımızı sonlandırdık.

Netice olarak ben bu dönemde, solcusu ile sağcısı ile tüm Kıbrıs Türk Halkının Anavatanla nasıl bütünleştiğini, tıpkı 1919-1922 Anadolu Milli Mücadelesinde olduğu gibi, bu zor gününde de Anavatanının yardımına koşmak için nasıl çırpındığını gördüm ve bu ülkenin bir parçası olmaktan gurur duydum.

Bu gurur bana yeter...