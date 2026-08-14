Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin 15 Kasım 2026 tarihinde 5G teknolojisine geçeceğini açıkladı.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz 20 Temmuz’da halka 15 Kasım’da 5G teknolojisine geçileceği yönünde taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

GSM şirketlerinin önünde 5G’ye geçiş için iki yıllık bir süre bulunduğunu belirten Arıklı, acil geçiş için şirketlerin ciddi yatırım yapması gerektiğini ve bu şartlarda talebin karşılanmasının zor göründüğünü ifade etti.

Buna rağmen hükümet olarak 5G konusunda kararlı olduklarını belirten Arıklı, GSM şirketlerinin bazı taleplerini karşılamaya hazır olduklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC’nin önemli kurumlarından biri olarak nitelendirdiği Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) GSM şirketleriyle uzun görüşmeler gerçekleştirdiğini, Maliye Bakanlığı’nın da bazı kolaylıklar sağladığını belirtti.

Arıklı, gelinen noktada BTHK ile iki mobil şirket arasında 5G’ye geçiş konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.

İmzalanan protokol sonucunda KKTC’nin 15 Kasım 2026 tarihinde 5G teknolojisine geçmiş olacağını ifade eden Arıklı, sürecin ülke açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Bir sözümüzü daha yerine getirdik”

Arıklı, 2008 yılından bu yana görev yapan hükümetlerin 3G’den 4.5G’ye geçiş için çaba gösterdiğini ancak bunu başaramadığını savundu.

Kendi hükümetlerinin ise 4.5G’ye kısa sürede geçtiğini belirten Arıklı, gerçekleştirilen ihaleden Maliye’nin kasasına da ciddi miktarda para girdiğini söyledi.

Bununla yetinmediklerini belirten Arıklı, “Çağı yakalamak için 5G’ye geçmemiz gerekiyordu. Kararlı durduk. Mobil şirketlerini fedakârlık yapmaya zorladık” ifadelerini kullandı.

Arıklı, imzalanan protokolle birlikte 15 Kasım’da 5G teknolojisine geçişin önünün açıldığını belirterek, protokolün ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Arıklı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Geçtiğimiz 20 Temmuzda halkımıza bir taahhütte bulunmuş ve 15 Kasımda 5G teknolojisine geçeceğimizi müjdelemiştim. GSM şirketlerinin önünde daha 2 yıllık bir zaman vardı. 5G ye acil geçiş için ciddi yatırım yapmaları gerekiyordu. Bu şartlarda talebimizi karşılamaları zor görünüyordu.

Ne varki biz bu konuda kararlıydık ve GSM şirketlerinin bazı taleplerini karşılamaya hazırdık.

KKTC nin yüz akı bir kurumu olan BTHK, GSM Şirketleri ile uzun görüşmeler yaptı. Maliye Bakanlığı da bazı kolaylıklar gösterdi.

Neticede bugün BTHK, İki Mobil Şirketi ile anlaşma imzaladı.

İmzalanan bu protokol sonucunda ülkemiz, 15 Kasım 2026 tarihinde 5G ye geçmiş olacaktır.

Bilindiği gibi 2008 den beri gelmiş geçmiş bütün Hükümetler 3G den 4.5 G ye geçmek için çaba sarfetmiş ama başaramamışlardı. Bizim Hükümetimiz nir sözünü daha yerine getirmiş ve 4.5 G ye kısa bir sürede geçmişti. Üstelik yapılan ihalede Maliyenin kasasına ciddi para girmişti.

Bununla yetinmedik. Çağı yakalamak için 5G ye geçmemiz gerekiyordu. Kararlı durduk. Mobil Şirketlerini fedakarlık yapmaya zorladık. İmzalanan protokolle artık 15 Kasımda 5G ye geçmiş olacağız.

Bu önemli protokolün ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim"