Gerçekleştirilen görüşmede KKTC’nin ekonomik durumu, yatırım olanakları ile Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Arıklı, ULUSKON heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırım ortamının her geçen gün geliştiğini söyledi. Ülkede birçok sektörde yatırım fırsatı bulunduğunu belirten Arıklı, en önemli ve en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan birinin ise konut inşası olduğunu ifade etti.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da kabulünden dolayı Arıklı’ya teşekkür ederek, ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve ortak proje imkânlarının değerlendirilmesi ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacı taşıdığını belirtti.

Atasoy, heyette enerji, inşaat, spor tesisleri ve izolasyon sektörlerinde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinin bulunduğunu kaydetti. Görüşmelerin karşılıklı yatırım ve iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.