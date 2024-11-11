Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

MECLİSTE SOL ŞİDDET...

Bugün Cumhuriyet Meclisinde yaşanan arbede ve uygulanan "Sol Şiddet", eminimki toplumun gözünde Meclisin itibarını bir kez daha paspas yapıp ayaklar altına almıştır...

Özellikle Meclis Başkanlık kürsüsündeki bir Vekile, CTP li bir hanım Milletvekilinin su atarak "Reziller" diye defalarca hakaret etmesi, diğer CTP li vekillerin mikrofonları koparmaları, Özdemir Berova'ya fiziksel şiddet uygulayıp onu yere düşürmeleri, uzun süre hafızalardan silinmeyecek enstantanelerdi.

Peki netice ne oldu?

Neticede sorun bir hafta ertelendi. Bu noktadan sonra ne CTP nin ne de Hükumetin geri adım atması söz konusu olamayacağına göre Meclisin kilitlenmesi çok uzun süre devam edecek gibi. Sorun devam ettiği müddetçe Meclis de uzun süre açılamayacak. Meclis açılamayonca Bütçe de gündeme gelemeyecek. Meclisin devre dışı kalması ike yasaların acil olanları, KHK larla Bakanlar Kurulundan geçecek. Bütçenin 12 de 1'i kullanılacak vs,vs...

Eh, ne demişler; Demokrasilerde alternatifler tükenmez...

