Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katıldı.

Bakan Arıklı, Ercan Havaalanı'nın yeni terminal binası ve pistinin 18 Nisan’a hizmete gireceğini ve açılışın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını aktardı.

Herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizen Arıklı, yeni binadaki elektrik sorununa işaret etti, geçici elektrik ile çözüleceğini belirtti.

Arıklı, “Ercan Havalimanı hepimizin serveti… Biraz gurur duyalım. Aksilikler var, aksamalar var ama netice itibarıyla açılıyor” dedi, İstanbul Havalimanı’ndan örnek vererek, 4 yıl önce bittiği ancak hala daha eksiklikler olduğunu söyledi.

“GEMİNİN TESLİMATI 18’İNDE”

Deniz ve hava yollarında ciddi bir açılım olacağı müjdesini de veren Arıklı, “Bir gemi aldık 18’inde onun teslimatını gerçekleştireceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz yollarının rekabete yol açabilecek bir açılım yapabileceğiz. 16 Nisan’da ise Fly Kıbrıs Hava Yolları İstanbul’a ilk uçuşunu yapacak. Bilet fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlandı. Bundan 3-4 ay önce İstanbul ya da Ankara 2 bin 500-3 bin TL’ye bilet bulmazdık şimdi 700-800’e kadar düştü” dedi.

EL-SEN’İN EYLEMİ… “ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYORLAR”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı 15 gündür yaptığı eylemede işaret eden Arıklı, “KIB-TEK’i satmak isteyen kim, biz bu ülkeye temiz, ucuz ve sürdürülebilir bir enerji bulmak zorundayız. Bu da siyasi iradenin işi… Anlamsız bir şekilde karşı çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.