Sosyal medyada zaman zaman kendisine yapılan eleştiriler üzerine konuşan Arıklı, vatandaşların bir çoğunun sosyal medyayı deşarj olma noktası olarak gördüğünü belirterek, "sevmedikleri kişileri eleştirmeyi, küfür etmeyi kendilerine bir hak olarak görenler var' dedi. Bu tip insanların psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu dile getiren Arıklı, "sürekli bir şekilde hakarete maruz kalıyorsunuz. İyi yapıyorsunuz hakaret, kötü yapıyorsunuz hakaret. Beğenmeme hastalığı var. Bunun tedavi edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin hazırlık ödenekleri... "Zamanında bol keseden verilen bir ödenek"

Geçtiğimiz hafta eleştiri konusu olan öğretmenlerin hazırlık ödenekleriyle ilgili de konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu ödeneklerin nereye gitmesine bakılması gerektiğini belirterek, "Bu vakti zamanında bol keseden verilen bir ödenek. Bunu dile getirmeye kalktığınızda hakaretlere maruz kalıyorsunuz. Bu kadar harcama olduğu bir zamanda bu ödenek incelenmeli" diye konuştu.

Karpaz Yolu... "Şirkete çalışmaları için Taş Ocağı göstermemiz gerekiyor... "

Dip Karpaz yolunun durumu ile ilgili de konuşan Arıklı, Karpaz'ın ucuna kadar olan yolun Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildiğini belirterek, İskele'de yolu yapan firmanın o yolu Dip Karpaz'a kadar kadar götüreceğini kaydetti. "Firmaya malzemeyi bulmak ve vermek zorundayız" diyen Arıklı, bu yüzden bölgede bir taş ocağına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeye malzeme taşınacak mevcut taş ocakları şu an uzak. Malzemeleri taşımak maliyetli ve yeni yapılan yollar deforme edilecek bunlar taşınırken. Biz de bunu istemiyoruz. Tek çaremiz o bölgede şirkete bir taş ocağı göstermek. Önümüzdeki hafta Çarşamba Sayın Fikri Ataoğlu ile bölgeye gideceğiz ve bu taş ocağı sorununu çözeceğiz"

"Karpaz'a mescit yapılacak"

Sözlerinin devamında Dipkarpaz'a mescit yapılacağını da belirten Arıklı, mescit yanında sinagogta yapılması gerektiğini kaydetti. 'Mescit kuracağız' dediğimizde birilerinin tüyleri diken diken oluyor' diyen Arıklı, şöyle devam etti: Bölgedeki insanlara zulm etmek kimsenin hakkı değil. Vakıflar oraya bir mescit yapacak. Gönül ister ki bir cami yapalım oraya ama mümkün değil o yüzden ilk etapta mescit yapacağız. Devlet olarak bizim onlara ibadet edebilecekleri bir yer hazırlamamız lazım. Bir hafta içerisinde mescit tamamlanabilir, Vakıflar gereken çalışmayı yapacak"

Din Kültürü ve Ahlak dersleri... "Ruhsuz bir gençlik yetişiyor"

Okullardaki din ve ahlak dersleriyle ilgili de konuşan Arıklı, bu derslerin çok önemli olduğunu, aksi olduğu takdirde, ruhsuz bir nesil yetişeceğini ve bunun yok oluşu getireceğini kaydetti. Arıklı şöyle dedi:

"Çocuklarımız elimizden kayıyor, milli ve manevi değerleden uzaklaşıyorlar, ailelerde israf büyük noktalara ulaştı. Bundan kurtulmanın yolu ahlağı öğretmek, milli değerleri aşılayabilmektir. Köklerinden uzaklaşan bir nesil yetiştiriyoruz. Asıl yok oluş budur. Türk adı sadece kimlik kartınızda sembolik olarak yazar ama siz artık bir dünya vatandaşısınız. Güney Kıbrıs çocuklarını milli değerleri ile donatır. Burada ruhsuz bir gençlik yetişiyor."

Tünel projesi... "Türkiye kaynak ayırdığı anda proje hayata geçecek"

Dağyolu'na yapılması planlanan tünel projesiyle ilgili de bilgiler veren Arıklı, şunları söyledi:

"Tünel 2014'te başlayan bir proje çalışması. Dağyolu'na alternatif olarak düşünülüyor. Biz bu konuya el attık. Dağyolu'nu iyileştirmek istiyoruz ancak orada 700-800 civarında kamulaştırma var. Bu büyük sıkıntı. Arazi sahibi mahkemeye başvurduğu anda durmak zorundasınız. Bir çok firma battı bu yüzden. Bizde de dedik ki alternatif bir güzergah belirleyip tünel yapalım. Daha pahalı görünebilir ama uzun vadede karlı. Güney'de de var. Türkiye'de binlercesi var. Çalışmalarımızı yaptık, kaynağını yerel bütçeden sağlamamız mümkün değil. Türkiye'deki mevkidaşımla durumu paylaştım. Türkiye kaynak ayırırsa ki bu yıl olabileceğini sanmıyorum ancak ileriki dönemde bu yeniden gündeme gelecek. Son derece mantıklı, ayakları yere basan bir proje".

Korsan taşımacılık... "Bunun en büyük sebeplerinden biri taşımacıların kendileri"

Korsan taşımacılıkla ilgili de konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, korsan taşımacılığın en önemli sebeplerindenden bir tanesinin, taşımacıların kendileri olduğunu vurguladı. Arıklı, bu durumu şu sözlerle açıkladı: Geçtiğimiz gün taşımacılar bendeydi. Yeni tarife belirlenecek. Ercan-Bafra arası 2 bin 250 lira yapmak istediler. Dedim ne yapıyorsunuz? Turist 2 bin lira verip Türkiye'den uçakla buraya gelecek, sonra 2 bin lira verip buradan oteline mi gidecek? Doğal olarak korsan taşımacı türer. Neyse pazarlıkla bin 700 TL'ye düşürdük ama bu yine pahalı. Korsan taşımacılık elbetti can acıtıyor, ekmeklerini ellerinden alıyor ama bunu önlemek çok zor bir iş. Bizim bunu denetleyecek bir mekanizmamız ya da personelimiz yok. Bu arkadaşların önce kendileri ortak hareket etmeleri gerekiyor. Fiyatlarını tarifeleri büyük paralara çıkarmamaları gerekiyor ki insanlar farklı alternatifler aramasın".

