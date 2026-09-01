BRTK’de canlı yayında açıklamalarda bulunan Arıklı, cenazelerin ailelere tesliminin ardından oluşturulacak komitenin araştırma yaparak rapor hazırlayacağını kaydetti. Türkiye’de de soruşturma komitesi kurulacağını belirten Arıklı, katamaranın tamiratını yapan tersane ile ilgili araştırma ve yetkililerle görüşme yaparak rapor hazırlayacağını ifade etti.

Akgünler Şirketi’ne ait katamaranın bugün seferlere başlamasıyla ilgili kararın hava şartları doğrultusunda verileceğini dile getiren Arıklı, uçak fiyatlarının da şu anda normalden düşük bir noktaya gerilediğini söyledi.