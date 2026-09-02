Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni kararlarını açıkladı. Arıklı, soruşturmanın selameti açısından Limanlar Dairesi’nin geçici olarak Bakanlığı’ndan alınarak Başbakanlığa bağlanması için başvuruda bulunacağını, ayrıca hukuki ve adli bir sorumluluğunun bulunması hâlinde yargı sürecinin önünün açılması amacıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceğini bildirdi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kaza Kırım Ekibi’nin soruşturma ve inceleme amacıyla KKTC’ye geldiğini belirtti.

LİMANLAR DAİRESİ İÇİN BAŞBAKANLIĞA BAŞVURU

Soruşturmanın selameti açısından soruşturma tamamlanıncaya kadar Limanlar Dairesi’nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınarak Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceklerini açıklayan Arıklı, böylece soruşturma sürecinde herhangi bir tereddüt yaşanmasının önüne geçilmesini istedi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTEYECEK

Arıklı ayrıca, gemi kazasıyla ilgili hukuki ve adli bir sorumluluğunun bulunması hâlinde adli makamların rahat hareket edebilmesi amacıyla Cumhuriyet Meclisi’ne başvurarak dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

Arıklı, bu talebinin yapılacak ilk olağanüstü Meclis birleşiminde görüşülmesini de talep edeceğini belirtti.

YDP PARTİ MECLİSİ TOPLANTISI ERTELENDİ

Arıklı, söz konusu kararının ardından yarın “Hükümetten çekilme” gündemiyle yapılması planlanan YDP Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe erteleneceğini duyurdu.

Bakan Arıklı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bilindiği gibi Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlendirdiği Kaza Kırım Ekibi, soruşturma ve inceleme amacı ile ülkemize gelmiş bulunmaktadır...

Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin Bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz.

Ayrıca gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisine başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Bu talebimin de yapılacak olan ilk Olağanüstü Meclis Bileşiminde görüşülmesini talep edeceğim.

Bu kararımdan sonra yarın 'Hükumetten Çekilme' gündemi ile toplanacak Parti Meclisi toplantımızı da ileri bir tarihe erteliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."