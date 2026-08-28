Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Gazimağusa İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlerle Buluşma” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Arıklı, YDP’nin iki milletvekili ve bir bakanlıkla önemli icraatlara imza attığını belirterek, siyasi partiler arasında oylarını artıran ve büyüyen tek parti olduklarını öne sürdü.

Mevcut hükümetin KKTC tarihinin en uzun ömürlü ve en istikrarlı hükümeti olduğunu ifade eden Arıklı, “50 yıldır çözülemeyen sorunları çözen ve Yerel Yönetimler Reformu ile belediyelere hayat veren bir hükümetiz.” dedi.

Yerel Yönetimler Reformu’nun Meclis’ten geçtiği dönemde yoğun eleştiriler aldıklarını kaydeden Arıklı, “Bu reform yasası Meclis’ten geçerken dünyayı başımıza yıkanlar, şimdi sefasını sürüyor. Yarım ağız teşekkür ediyorlar.” ifadelerini kullandı.