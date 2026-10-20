Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, milletvekilliği seçimleri için aday adaylarının belirlenmesi ve sıralanması sürecinde son sözün Parti Meclisi’ne ait olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, dün akşam Parti Meclisi’nin toplandığını ve toplantının ana gündeminin seçimlerde aday olmak için başvuran 83 aday adayının 50’ye düşürülmesi ve bu 50 adayın sıralanması olduğunu belirtti.

Parti Meclisi’nin 107 üyeden oluştuğunu kaydeden Arıklı, adayların belirlenmesi ve sıralanması konusunda kararın hangi organ tarafından alınacağının Parti Meclisi’nin takdirine sunulduğunu ifade etti. Arıklı, Parti Meclisi’nin kararı kendisinin vermek istediğini belirterek hem aday adaylarının 50’ye indirilmesini hem de sıralamanın yapılmasını üstlendiğini aktardı.

Arıklı, bu karar doğrultusunda Parti Meclisi üyelerine 25 Ekim Pazar günü toplanarak 83 aday adayını 50’ye indirmeleri ve ardından adayların sıralamasını belirlemeleri çağrısında bulundu.

Parti içi demokrasi anlayışlarına değinen Arıklı, bunun yalnızca kürsülerde dile getirilen sözlerden ibaret olmadığını belirtti. Parti organlarının yetki ve sorumluluk sahibi olduğunu vurgulayan Arıklı, genel başkan olarak görevinin Parti Meclisi’nin iradesine saygı duymak ve aldığı kararların arkasında durmak olduğunu kaydetti.

Arıklı, açıklamasında, “YDP’de listeyi bir kişi değil, 107 kişilik Parti Meclisi belirleyecek!” ifadelerini kullandı.

Parti Meclisi’nin karar alma yetkisine vurgu yapan Arıklı, açıklamasını “Güçlü parti, güçlü kurumlarla olur. Son söz Parti Meclisinin, takdir milletimizindir!” sözleriyle tamamladı.