Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanlığı için partinin adayının Dr. Özkul Haraç olduğunu duyurdu.

Arıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İŞTE YDP NİN LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI;

DR. ÖZKUL HARAÇ

Dr. Özkul Haraç, 1992 yılında Hatay’da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Yakın Doğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Stratejik iletişim, siyasal iletişim, algı yönetimi, propaganda ve kültürel diplomasi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Yükseköğrenim, uluslararası eğitim, enerji, sağlık ve üretim sektörlerinde orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Kıbrıs Türk Kızılay başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış; 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’daki gönüllü arama kurtarma çalışmaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından takdir edilmiştir.

Ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerde bildiriler sunan ve yayınlar gerçekleştiren Haraç, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.