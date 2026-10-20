Arıklı, hükümete gelmeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti ile yükseköğretim konusunda görüşme başlatacaklarını açıkladı.

YDP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Özkul Haraç ile birlikte Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret eden Arıklı, Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve üniversite yetkilileriyle sektörün geleceğini konuştu.

Partiden verilen bilgiye göre, üniversitelerin yalnızca eğitim kurumları olmadığını, aynı zamanda ülke ekonomisine ve kent esnafına önemli katkı sağladığını ifade eden Arıklı, yükseköğretimde yaşanan gelişmelerin ekonomik ve sosyal etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimdeki kalite üniversite sayısıyla öğrenci sayılarının kapsamlı biçimde ele alınmasını isteyen Arıklı, sektörün sorunlarının üniversite yönetimleriyle istişare edilerek belirlenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Hazırlamayı planladıkları kapsamlı yükseköğretim manifestosunun sektörün geleceğine ilişkin yol haritası oluşturacağını belirten Arıklı, üniversitelerin sürdürülebilirliğinin, ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Erhan Arıklı, yükseköğretimin yeniden güçlenmesinin öğrenciler kadar esnafı ve kent yaşamını da doğrudan etkileyeceğini belirtti.