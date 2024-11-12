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Erhan Arıklı, “Sevgili Tufan Hocam, bizde söz ağızdan çıkar. Zat-ı alilerinize cevabımı yarın saat 11.00’da düzenleyeceğim basın toplantısı ile vereceğim…” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi.

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