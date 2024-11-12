Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi.
Erhan Arıklı, “Sevgili Tufan Hocam, bizde söz ağızdan çıkar. Zat-ı alilerinize cevabımı yarın saat 11.00’da düzenleyeceğim basın toplantısı ile vereceğim…” dedi.
Erhürman, Arıklı'nın 'erken seçim istiyorsanız gelin milletvekilliğinden birlikte istifa edelim' önerisine "Arıklı'nın nazik davetini aldık. Davetin sözden çıkıp eyleme dönüşmesi hükumetten ayrılmasıyla mümkün" ifadeleriyle yanıt vermişti.