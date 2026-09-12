Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemi faciasının ardından limanda bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarını ziyaret ettiğini açıkladı.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret sırasında Kuran okuduklarını ve kayıp yakınlarının acılarına bir nebze olsun ortak olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyaret sırasında bazı kayıp yakınlarının tepkilerini dile getirdiğini, bazı ailelerin ise kendisini anlayışla karşıladığını ifade eden Arıklı, ailelere yaptığı konuşmayı da aktardı.

Arıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün acılı kayıp yakınlarını ziyaret ettik. Kuranımızı okuyarak onların acılarına bir nebze ortak olduk.

Kayıp ailelerinin arasında haklı olarak tepkilerini dile getirenler de oldu. Bizi anlayışla karşılayanlar da oldu.

Onlara söylediğimiz şey tıpkı Meclis kürsüsünde söylediğimiz gibi; ‘Bu kaza gerek Türkiye ve gerekse KKTC yetkilileri tarafından bütün yönleri ile araştırılıyor. Sorumlular er veya geç adalet önünde hesap verecek. Bu kaza da benim de bir yanlışım varsa ben de adalet önünde hesap vermekten çekinmeyeceğim. Yalnız birilerinin sizlerin acıları üzerinden siyasi rant sağlamalarına izin vermeyin. Ben Meclis kürsüsünde halka hesabımı verdikten sonra sizin yanınıza gelmeyi uygun görmüştüm. Bu hesabı, belgeleri ile birlikte halka ve tarihe verdim. Şimdi de buradayım’”

Arıklı’nın açıklaması, ziyaret sırasında ailelerin kendisine tepki gösterdiğine ilişkin basında yer alan haberlerin ardından geldi.

Arıklı ise son paylaşımında, ziyaret sırasında kayıp aileleri arasında hem tepkisini dile getirenlerin hem de kendisini anlayışla karşılayanların bulunduğunu belirterek, kendisinin de soruşturma kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunması halinde adalet önünde hesap vermeye hazır olduğunu vurguladı. Arıklı ayrıca, kayıp yakınlarının yaşadığı acının siyasi amaçlarla kullanılmaması çağrısında bulundu.