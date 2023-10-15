Arıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KELEPÇE, DOĞRU MU?

Türkiye’de bir ara yargıyı ve polis teşkilatını ele geçiren FETÖ, sudan bahane ve kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmış asılsız ihbarlara dayanarak, toplumun en saygın kişilerini asker, bilim adamı, iş adamı, memur, doktor vs demeden gece yarısı veya sabaha karşı yapılan operasyonlarla göz altına alır, onlara ters kelepçe vurur ve bu operasyonları davul zurna ile kamuoyuna teşhir ederdi.

Toplumun saygı duyduğu kişilere karşı, tam bir itibar suikastı idi bu operasyonlar.

Bizde ise, bir müddetten beri “Sahte Reçete” operasyonları yapılıyor. Hükümet olarak bu operasyonlara, “Ucu nereye giderse gitsin” anlayışı ile destek oluyor ve bu konuda hiç bir açıklama yapmıyoruz.

Polisimizin ve yargımızın işine karışma veya soruşturmayı etkileme derdimiz olmadı, olmayacak da. Bakanlıklarımızın arşivleri ve dökümanları polisimizin emrine amade kılındı.

Ama polisimizin bu operasyonları yaparken uygulamada ölçüyü kaçırdığna üzülerek şahit oluyoruz. Yasalarda, zanlının veya gözaltına alınan kişilerin ve hatta tutuklanan kişilerin dahi mahkemeye kelepçe ile getirilme şartının olmadığı iddia ediliyor. Varsa bile bu saçma uygulama artık sona ermelidir. Kaldıki geçmişte bazı kişilere bu uygulamanın yapılmadığı da bir vakıa.

Tehlikeli ve kaçma endişesi olmayan kişilerin mahkemeye kelepçeli getirilmesi FETÖ vari bir uygulamadır ve tamamen itibar suikastına yol açmaktadır. Bu uygulama sürdürülen soruşturmaları da sulandırmakta ve kamu desteğini azaltmaktadır.

Özetle;Kaçma endişesi taşımayan ve tehlikeli olmayan kişilere kelepçe uygulamasına derhal son verilmelidir…"