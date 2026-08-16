Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, son günlerde bazı çevrelerin kendisi hakkında Kıbrıslıları sevmediği ve “Kıbrıslı Türk düşmanı” olduğu yönünde iddialar yaymaya çalıştığını belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu iddialara yanıt verdi.

Arıklı, paylaşımında kendisine yöneltilen “Kıbrıslı düşmanı” yaftasını kabul etmediğini belirterek, “Benim kumaşımdan Kıbrıslı Türk düşmanı falan çıkmaz” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ HAMURU İLE YOĞRULMUŞ BİRİSİYİM”

Kendisini Türk milliyetçisi olarak tanımlayan Arıklı, Türk milliyetçiliğinin Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar yaşayan Türkleri, coğrafi ve siyasi sınırlara bakmaksızın eşit gördüğünü savundu. Arıklı, Türkiye Türkünün Azerbaycan Türkünden, Azerbaycan Türkünün Kıbrıs Türkünden, Kıbrıs Türkünün de Tuva Türkünden üstün sayılamayacağını belirterek, doğum yerine bakılmaksızın tüm Türklere eşit sevgi ve saygıyla yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, “Elbette önceliğim doğduğum yer Türkiye ve beni yetiştirip bugünlere getiren Kıbrıs'tır. Ama ne doğduğum ne de doyduğum yer, benim Lokal Milliyetçilik yapmamı gerektirmez” dedi.

“TÜRK BİRLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL LOKAL MİLLİYETÇİLİKTİR”

Lokal milliyetçiliğe karşı olduğunu belirten Arıklı, bunun Türk Birliği açısından en büyük engellerden biri olduğunu savundu.

Arıklı, “Lokal Milliyetçilik Milliyet şuurunu yok eden bir zehirdir” ifadelerini kullanarak, Türk milletinin tarihin en eski milletlerinden biri olduğunu söyledi.

Türk milletinde vatanseverlerin yanı sıra tarih boyunca yabancı devletlerin hesabına çalışan kişilerin de bulunduğunu belirten Arıklı, kendisinin mücadelesinin Kıbrıslı Türkler arasında Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik “işgalci” ve “işgal ordusu” ifadelerini kullananlara karşı olduğunu kaydetti.

“KENDİNİ BU GRUPTAN SAYIYORSAN MÜCADELEM SENİNLE OLACAKTIR”

Arıklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim derdim Kıbrıslı Türklerin içinde gaflet veya delalet içinde olup da Türkiye’ye İşgalci, Türk Ordusuna İşgal ordusu diyen, her fırsatta Rum’un avukatlığına soyunanlarladır. Sen kendini bu gruptan sayıyorsan elbette mücadelem seninle de olacaktır. Değilsen başımın tacı, gözümün nurusun.”

Arıklı, paylaşımının sonunda Türk milliyetçisi olduğunu yineleyerek lokal milliyetçiliğe ve lokal milliyetçilik yapanlara karşı olduğunu ifade etti.

Arıklı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bir kaç gündür bazı çevreler benim Kıbrıslıları sevmediğimi ve hatta Kıbrıslıtürk düşmanı olduğumu yaymaya çalışıyorlar. Onlardan birisine verdiğim cevap şöyle;

'Bak kardeş, bana zorla 'Kıbrıslı Düşmanı' gibi yaftaları yapıştırmaya çalışmayın. Benim kumaşımdan Kıbrıslı Türk Düşmanı falan çıkmaz.

Çünkü ben Türk Milliyetçiliği hamuru ile yoğrulmuş birisiyim. Türk Milliyetçiliği, Adriyatikten Çin Seddi’ne kadar yaşayan 250 milyon Türkü, coğrafi ve siyasi sınırlarına bakmaksızın eşit görür. Ne Türkiye Türkünü, Azerbaycan Türküne, Ne Azerbaycan Türkünü Kıbrıs Türküne, ne de Kıbrıs Türkünü Tuva Türküne üstün sayar. Doğum yerine bakmaksızın eşit bir sevgi ve saygı ile onlara yaklaşır.

Elbette önceliğim doğduğum yer Türkiye ve beni yetiştirip bugünlere getiren Kıbrıs'tır. Ama ne doğduğum ne de doyduğum yer, benim Lokal Milliyetçilik yapmamı gerektirmez. Çünkü Türk Birliğinin önündeki en büyük engel Lokal Milliyetçiliktir. Lokal Milliyetçilik

Milliyet şuurunu yok eden bir zehirdir.

Türk Milleti, tarihin en eski Milletlerinden biridir. Vatanseveri boldur bu milletin. Ama tarih boyu yabancı devletlerin hesabına çalışan hainleri de çok olmuştur. Benim derdim Kıbrıslı Türklerin içinde gaflet veya delalet içinde olup da Türkiye’ye İşgalci, Türk Ordusuna

İşgal ordusu diyen, her fırsatta Rum’un avukatlığına soyunanlarladır. Sen kendini bu gruptan sayıyorsan elbette mücadelem seninle de olacaktır. Değilsen başımın tacı, gözümün nurusun.

Dediğim gibi ben bir Türk Milliyetçisiyim ve Lokal Milliyetçiliğe, Lokal Milliyetçilik yapana da karşıyım"