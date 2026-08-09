Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefke Gazi Lisesi Projesi’nin Bakanlığına takıldığı yönündeki iddiaların “kara propaganda” olduğunu söyledi.

Arıklı, Bakanlığa bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nin projeyi aylar önce tamamladığını ve okul yönetimi de dahil olmak üzere ilgili taraflara sunum yapıldığını belirtti.

Projenin ardından Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini ifade eden Arıklı, Milli Eğitim Bakanlığının da projeyi gecikmeksizin Anıtlar Yüksek Kurulu’na (AYK) ilettiğini kaydetti.

Arıklı, AYK’nın alt biriminin geçtiğimiz günlerde projeyi onaylayarak üst komiteye gönderdiğini, ancak üst komitenin henüz toplanarak projeyi görüşmediğini açıkladı.

AYK’nın en kısa sürede toplanarak projeyi onaylamasını ve ardından ihaleye çıkılmasını umduğunu belirten Arıklı, projenin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına takıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Arıklı, “Netice itibari ile Projenin BUB’na takıldığı ve ilerlemediği iddiası tam bir safsata ve kara propagandadır” dedi.