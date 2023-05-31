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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıklı, öğretmen sendikalarının halkı kışkırtmak için bahaneler ürettiğini söyledi…

ARIKLI'DAN ÖĞRETMENLERE: ÇOCUKLARIN İSTİKBALİ İLE OYNUYORSUNUZ

Programda ilk olarak öğretmenlerin eylemiyle ilgili konuşan Arıklı, hükümetin en başından beridir öğretmen sendikalarına diyalog yolunun açık olduğunu belirttiğini dile getirerek, sendikanın yeni yönetiminin kendilerini ispat etmeye çalıştıklarını söyledi. 'Öğretmen sendikaları grevi ve öğrencileri silah olarak kullanıyor' diyen Arıklı, sendikaların çocukların istikbali ile oynadığını söyledi.

“BİR ÖĞRETMEN OLARAK ÖĞRETMENLERİN TAVRINI ANLAMIYORUM”

'Bir öğretmen olarak bunu anlamam mümkün değil' diyen Arıklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de devlet okulu mezunuyum. Lisede öğlene kadar eğitim aldıktan sonra öğretmenler kendi istekleri ile öğleden sonra da kalır, bizi üniversite sınavına hazırlarlardı. Şimdi ise hiç önemi yok. Öğrenci sınavlardan kötü not alacak, önemli sınavları kaçıracak asla umurlarında değil. Öğretmenin ders saati artırılamaz diyorlar ama Avrupa'ya bakmıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ciddi şekilde öğretmen sıkıntısı yaşanırken 'ben fazladan derse girmem' demek neyin nesi? Bunları konuşabilirdik anlaşabilirdik ama ısrarla istişareden kaçındılar. Sandılar ki hükümete diz çöktürecekler. Bu hükümet sıradan değil, karar verdi mi sonuna kadar gidiyoruz."

ARIKLI'DAN ÖĞRETMENLERE: ALLAH’TAN KORKUN

"KKTC'de bir öğretmene 7,8 öğrenci düşüyor" diyen Arıklı, standartların birçok ülkenin üzerinde olduğunu kaydetti. "Allah’tan korkun" diyen Arıklı öğretmen sendikalarının halkı kışkırtmak için bahaneler ürettiğini, gerçekleri lanse etmediğini savundu. "Öğretmenlerin tek derdi ders saatlerinin artmasıdır" diyen Arıklı, halka doğruların anlatılması gerektiğini kaydetti.

ARIKLI: ÖĞRETMENLERİN, MECLİS KAPISINI KIRMASINI ANLAMAM

Meclis kapısının öğretmenlerin eylemi sırasında kırılmasını da değerlendiren Arıklı, "Kapı üç eylemde kırıldı. El-Sen, Belediyeler ve öğretmenler. El-Sen ve belediyeleri anlarım ama öğretmenleri anlamam. Çocuklara ders veren, toplum içerisinde nasıl davranacaklarını öğretenler, Meclis önünde kapı kırıyorlar. Bu öğretmenler okullarda çocuklara 'neden kavga ediyorsunuz?' diye soruyorlar ama kendileri diyalog yoluna yanaşmayıp, Meclis önünde kapı kırıyorlar. Bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.