Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a yönelik eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İşte Arıklı’nın paylaşımı:

“Bir gün aradı; “Bakanım yol yapıyorum. Bariyere ihtiyacım var”. Karayollarına derhal talimat verdim;”Elinizde ne kadar bariyer varsa Murat Başkana verin”.

Başka birgün, yanıma ilgili dairenin müdürü geldi;”Efendim, Girne Belediyesi Hirondel Çemberinde tadilata başlamış. O çember bize ait. Bizden izinsiz yapmaz. Durduralım mı?”. “Ne münasebet. Bırakın yapsın. Belki Girne trafiğine biraz soluk aldırır. İhtiyaç olursa gereken izni sonradan verirsiniz”

Dediğini yaptı. Sadece Hirondel değil, Yeni Liman Çemberini de yaptı. Trafiği bir kaç gün aksattığı için acımasızca eleştirildi. Ama tınmadı.

Derken kendi taraftarlarını kızdıracak bir adım daha attı ki, bunun bir benzerini geçmişte de yapmıştı. Hirondel Çemberinin adını değiştirerek, “Rauf Denktaş Meydanı” yaptı.

Daha öncede yazmıştım. “O sadece CTP lilerin değil tüm Girnelilerin Belediye Başkanı”. Bu şuurla devam et Sevgili Murat Şenkul. Kıbrıs Türk siyasetine yeni bir soluk kazandıracaksın.

Benzer bir örnek Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler. Karavezirler de sadece CTP lilerin değil, tüm Değirmenlik bölgesinin Belediye Başkanı olma şuuru ile hareket ediyor. Aldığı tüm kararlar Belediye Meclisinde oy birliği ile alınıyor. Bu tavrı ve ile herkesten saygı görüyor. Demirhan köyünü ikiye ayıran yola bir çözüm için bana gelip yardım istediğinde hiç düşünmeden; “Tamam” dedim ve çalışmalara başladık. Ercan Havaalanının Elektirik probleminin çözümünde teknik bilgisine başvurdum ve Ercan yetkililerine; "Ali bey benim adıma hareket ediyor. Onun Elektirik sistemi ile ilgili talimatları benim talimatımdır” dedim.

Şenkul ve Karavezirler, klasik siyaset anlayışının dışına taşarak icraat yapan kişiler. Amaçları, ideolojilerine hizmet değil, halka hizmet. Kendilerini tebrik ediyorum.”