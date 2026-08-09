UBP, son günlerde yaşanan adli olaylar üzerinden hükümeti eleştiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a yanıt verirken, Şenkul’un Yerel Yönetimler Reformu’nun hayata geçirildiği dönemde Başbakan Ünal Üstel’e kameralar önünde teşekkür ettiği görüntüleri de paylaştı.

UBP paylaşımında, “Sayın Şenkul’un bugün unuttuğu videoyu da sizlerle paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da söz konusu paylaşımın altına yaptığı yorumla Şenkul’a tepki gösterdi.

Arıklı, “İyi de Sevgili Başkan, o yasanın geçmemesi için Meclisi ablukaya alıp, havalı kornalar çalarak saatlerce bize işkence yapanları gaza getiren ve Meclis kürsüsünü işgal ederek adeta etten duvar ören CTP’ye tek bir mesajın yok mu?” diye sordu.

Arıklı devamında, “Yani ‘Biz hata yapmışız. İyi ki bu yasa geçmiş. Geçirenlerden Allah razı olsun’ demek bu kadar mı zor?” ifadelerini kullandı.