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Üstel’in önerisinin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman, Anayasa’nın 106’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasına atıfta bulunarak Arıklı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine son verildiğini bildirdi.

Başbakan Ünal Üstel , Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ’a gönderdiği yazıda, 12 Mayıs 2022 tarih ve 96 sayılı Resmi Gazete’nin Ek III’ünde yayımlanarak yürürlüğe giren 2022 Bakanlıkların Kuruluş Kararnamesi çerçevesinde oluşturulan UBP -DP-YDP Hükümeti’nde görev yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ’nın görevine son verilmesini önerdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ’nın görevine son verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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