Girne'de 46 yaşındaki yayaya çarparak, ölümüne neden olan zanlı cezaevine gönderildi

Girne'de 46 yaşındaki yayaya çarparak, ölümüne neden olan zanlı cezaevine gönderildi

Tedavi amacıyla Hatay Kırıkhan’da bulunan ve depremde Öğretmenevi enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç ARNAVUTOĞLU için bugün saat 11:30’da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda tören düzenlenecektir.

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