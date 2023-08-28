Lefkoşa’da 50 yaşındaki bir kadının, hisseli olup tamamının kendisinin olmadığı tarlayı satmak amacıyla sahte satış vekaletnamesi hazırladığı ve tarlanın satışı için 8.000 sterlin kaparo aldığı tespit edildi, kadın tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da, F.Ç. (K-50), hisseli olup tamamının kendisinin olmadığı Değirmenlik’te bulunan tarlayı bir şahsa satmak amacıyla; dolandırmak kastı ile tarlanın kendisinin olduğunu gösteren sahte bir satış vekaletnamesi hazırlattıktan sonra, söz konusu şahıstan tarlanın satışına ilişkin kaparo olarak 8.000 Stg nakit parayı sahte davranışla temin ettiği tespit edildi.

F.Ç., “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini”nden tutuklandı.