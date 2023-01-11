Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Narlı Sokak'ta, abisi ile arasında arsa satışı nedeniyle husumet bulunan Şahin Taş, gece geç saatlerde abisinin evinin önüne geldi.

Önce havaya sonra da kapıya doğru bir kaç el ateş açan Şahin Taş, bu sırada kapının arkasında bulunan hamile yengesi Sunay Taş'ı (25), göğsünden ve karnından vurularak ağır yaraladı.

Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜ



Yengesini vurduğunu fark eden Şahin Taş, kendisini aşağıda bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız’ın aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Araç içinde arkadaşıyla tartışma yaşayan şahıs, arkadaşı Akyıldızı da araç içinde vurarak öldürdü.

Katil zanlısı, olay yerinden yaya olarak kaçıp bir evde saklandı. Polis ekipleri, arkadaşını ve yengesini öldüren Şahin Taş'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.