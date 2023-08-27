Hayriye Umar'ın açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde yaz aylarında yetişen, lezzetli ve sağlıklı karpuz meyvesi, turistlerimize de ikram edilen ana meyvelerdendir.

Fakat, maalesef karpuz kabukları doğru şekilde bertaraf edilmediği durumda ciddi çevre kirliliğine sebep olmaktadır.

Hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de de bu değerli meyvenin değersiz gibi gözüken ancak en az kendisi kadar vitamin kaynağına sahip olan kabuklarının katma değer kazanması için GİKAKOOP üyelerinden Hayriye Umar, sevgisiyle ve emeğiyle Acapulco Otel’in karpuz kabuğu atıklarını kültürümüzün bir parçası olan “Karpuz Macununa”’ dönüştürüyor.

Bunun tüm otellerimize ve ilgili bölgedeki GİKAKOOP üyelerimize örnek olup yayılmasını hedefliyoruz. “Artık karpuz kabuğu denize düşmeyecek”