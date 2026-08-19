Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerin yanı sıra trafikte seyir halinde olan araçlar kontrol edildi.
Asayiş denetimlerinde 61 işlem
Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 56 kişiye idari para cezası kesilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.
714 sürücü rapor edildi
Trafik denetimlerinde toplam 2 bin 941 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturan 714 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Denetimler kapsamında 48 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.
En fazla ihlal sürat ve diğer trafik suçlarında
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
- 208 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak
- 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak
- 4 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak
- 38 sigortasız araç kullanmak
- 3 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak
- 25 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak
- 14 muayenesiz araç kullanmak
- 45 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
- 1 trafik ışıklarına uymamak
- 3 elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak
- 13 trafik levha ve işaretlerine uymamak
- 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak
- 1 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak
- 1 polisin dur emrine uymamak
- 43 aracın ışık kurallarına uymamak
- 300 diğer trafik suçları
Denetimlerin, kamu güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulmasının teşvik edilmesi amacıyla sürdürüleceği belirtildi.