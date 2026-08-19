Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerin yanı sıra trafikte seyir halinde olan araçlar kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde 61 işlem

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 56 kişiye idari para cezası kesilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 5 kişi ise tutuklandı.

714 sürücü rapor edildi

Trafik denetimlerinde toplam 2 bin 941 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturan 714 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında 48 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

En fazla ihlal sürat ve diğer trafik suçlarında

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

208 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak

yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak 12 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak

alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 4 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak

sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak 38 sigortasız araç kullanmak

sigortasız araç kullanmak 3 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak

sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 25 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak

emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 14 muayenesiz araç kullanmak

muayenesiz araç kullanmak 45 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 1 trafik ışıklarına uymamak

trafik ışıklarına uymamak 3 elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak

elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak 13 trafik levha ve işaretlerine uymamak

trafik levha ve işaretlerine uymamak 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak

koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 1 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak

aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 1 polisin dur emrine uymamak

polisin dur emrine uymamak 43 aracın ışık kurallarına uymamak

aracın ışık kurallarına uymamak 300 diğer trafik suçları

Denetimlerin, kamu güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulmasının teşvik edilmesi amacıyla sürdürüleceği belirtildi.