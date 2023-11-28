Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ile diğer işçi, işveren ve devlet kanadı temsilcileri katıldı.

Tarafların bu yılın 3’üncü mü yoksa yeni yılın ilk asgari ücretinin mi belirleneceği konusunda anlaşma sağlayamadığını ve tarafların yarı bir görüşme yaptığı bilgisini edinildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası