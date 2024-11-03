Polisten yapılan açıklama şöyle:

"03.11.2024 tarihinde, saat 00.15 sıralarında, Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde, İnanç BİLİNÇLİ (E-29) yönetimindeki GG 660 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü İnanç BİLİNÇLİ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erkan MUTELA (E-25) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Erkan MUTELA Acil Serviste kontrol maksatlı müşahede altına alınırken, İnanç BİLİÇLİ ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.""