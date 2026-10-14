Philenews ve diğer internet gazetelerine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Baf Havalimanı’na inmesi planlanan bir yolcu uçağı Larnaka Havalimanı’na yönlendirildi.
Hristodulidis Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için fırsat pencresi bulunduğunu kaydetti
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Aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Baf ve çevresinde ağaçların devrildiği, bölgeye elektrik verilemediği aktarıldı.
Öte yandan, Stavrovuni Manastırı’nın da yağışların yol açtığı heyelan riski altında bulunduğu kaydedildi.