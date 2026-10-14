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Öte yandan, Stavrovuni Manastırı’nın da yağışların yol açtığı heyelan riski altında bulunduğu kaydedildi.

Aşırı yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Baf ve çevresinde ağaçların devrildiği, bölgeye elektrik verilemediği aktarıldı.

Hristodulidis Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için fırsat pencresi bulunduğunu kaydetti

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Baf Havalimanı’na inmesi planlanan bir yolcu uçağı Larnaka Havalimanı’na yönlendirildi.

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