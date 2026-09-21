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Yargıç Gülay Uğur, huzurundaki şahadeti değerlendirerek 3 zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısımlarının tamamlandığını belirten polis, zanlıların ülkede kalıcı bağlarının bulunmadığını ifade ederek, ileride görüşülecek davalarına kadar merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Zanlıların sınırda görevli askerler tarafından suçüstü tutuklandığını belirten polis, daha sonra Lefkoşa Adli Şube’ye teslim edildiklerini kaydetti.

Polis, zanlıların 21 Eylül 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da sınırı ihlal ederek askeri yasak bölgeye girdiklerini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye geçtiklerini söyledi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru İrem Arlı, olguları aktardı.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Sudan uyruklu H.Y.H.E., A.M.A.O. ve M.A.M.A. , Lefkoşa’da askeri mahkemeye çıkarıldı.

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