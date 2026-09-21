Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ve gizlice girme, yetkili makamdan izinsiz KKTC’den ayrılma ve uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan M.A.U., yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olayın 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Dilekkaya köyünün batı kısmında meydana geldiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusu görevi sırasında, zanlının kullanımında ve adına kayıtlı olan, ancak plakaları üzerinde bulunmayan ZN 603 plakalı Isuzu D-Max marka araçla Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek ihlal ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Zanlının araç içerisinde yolcu olarak bulunan D.W.J.J., eşi S.A.H.S. ve çiftin üç çocuğuyla birlikte Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yaptığı kaydedildi.

Polis, şahısların takip edildiğini ve aracın Balıkesir bölgesinde yolcuları indirdiği sırada operasyon düzenlendiğini aktardı. Zanlının aracıyla iki ayrı polis aracına çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını belirten polis, aracı durdurmak amacıyla havaya ve lastiklerine toplam 15 el ateş edildiğini söyledi.

Lastiği patlayan araçla olay yerinden kaçan zanlının, bir süre sonra aracı terk ettiği ve Akıncılar bölgesinden yeniden Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek ihlal ettiği belirtildi. Zanlının ardından yetkili makamdan izinsiz şekilde KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Evinde uyuşturucu bulundu

Aranmakta olan zanlının 19 Eylül 2026 tarihinde tutuklandığını belirten polis, soruşturma kapsamında Kalecik’te kullanımındaki adreste mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Aramada yatak odasındaki komodin üzerinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişeden yapılmış 2 adet bong bulunduğu belirtildi.

Ayrıca kahverengi kavanoz içerisinde, mavi renk naylon ve beyaz kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin olduğuna inanılan madde ele geçirildiği kaydedildi.

Polis, valiz içerisinde bulunan plastik mavi renkli öğütücüde de Hint keneviri kalıntısı olduğuna inanılan madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alınan zanlıyla ilgili bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiği ve soruşturma kapsamında ifadeler alındığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Gizem Erciyas, huzurundaki şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma amacıyla 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.