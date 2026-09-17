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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yol kenarındaki toprak bankete çarpan araç, iki takla attıktan sonra sol yan kısmı üzerinde durdu.

Sürücüsü D.D. olarak belirtilen araç, Paşaköy istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

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