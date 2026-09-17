Polisten verilen bilgiye göre kaza, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
Sürücüsü D.D. olarak belirtilen araç, Paşaköy istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıktı.
Yol kenarındaki toprak bankete çarpan araç, iki takla attıktan sonra sol yan kısmı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.