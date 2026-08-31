Murat, polisin 16 kişi hakkında derdest emri almasına rağmen sabah saatlerinde mahkemeye kaptan ve mürettebattan oluşan 9 kişinin getirildiğini belirtti.

Liman Başkanlığı’ndaki idari görevliler ile Filo Jet şirketinin diğer hissedar, ortak ve yetkililerinden oluşan 7 kişinin ise gerekli izinlerin alındığı gerekçesiyle mahkemeye getirilmediğini ifade eden Murat, mahkemenin söz konusu kişilerin de huzuruna çıkarılmasını istemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Murat, “Mahkemenin, herkesin aynı yargısal süzgeçten geçmesi gerektiğini vurgulayarak bu kişilerin de huzuruna getirilmesini istemesi, soruşturmanın daha ilk aşamasında son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayda insanların hayatını kaybettiğini, yaralananların bulunduğunu ve kayıpları arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Murat, ihmal ve sorumluluk zincirinin bütün halkalarının eksiksiz şekilde araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Verilen izinlerin usulüne uygun olup olmadığının da sorgulanması gerektiğini savunan Murat, kaptan ve mürettebattan şirket yetkililerine, işletmecilerden denetim ve izin süreçlerinde görev alan idari sorumlulara kadar hiç kimsenin konumu veya makamı nedeniyle yargısal denetimin dışında bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

“Adalet, birkaç günah keçisi belirlenerek sağlanamaz” diyen Murat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Amaç birilerini mahkûm etmek değil, gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarmaktır. Çünkü bugün kurulacak eksiksiz ve güvenilir bir yargısal süreç, hem kaybettiğimiz insanlara karşı sorumluluğumuz hem de benzer acıların yeniden yaşanmaması için en önemli güvencemizdir.”