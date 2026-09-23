Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aday adaylarının; KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgâh belgesi, maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu, sağlık problemi olanların rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi ve varsa epikriz raporu ile yoklamaya katılmaları gerekiyor.

Açıklamada, Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının müracaat belgelerinin asıllarını da beraberlerinde bulundurmaları istendi.

Radyo, televizyon ve basın yoluyla yapılan duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği kaydedilen açıklamada, duyurulara rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacağı uyarısı yapıldı.

Yükümlüler, duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekler.

Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri şöyle:

Telefon numaraları: 6126523, 6126524, 6126525, 6126526, 6126527, 6126528 ve 6126529

Belgegeçer (Fax) No: 2286663

E-Mail: [email protected]