YDP Genel Başkan adayı Talip Atalay, BRT'de katıldığı bir televizyon programında YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya yüklendi.

Atalay, “Erhan Bey, zamanında görev verdiğim herkes karşımda... Bu ne demektir? Demek ki seni tanıyınca insanlar uzak duruyorlar... Doğru değilsin…” dedi.

Atalay, “Ben sahada hala Erhan Bey'in geçen seçimde verdiği ama yerine getiremediği sözleri temizlemekle uğraşıyorum” diye ekledi.

YDP’nin ciddi bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade eden Atalay, “Bertan Bey'e de söyledim. Gençsin yarın başkan da olabilirsin. Geleceği olan bir kişisin, taban kabul ettikten sonra kim ne karışır” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kıbrıs