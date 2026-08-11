KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Güney Kıbrıs’ta bir kilo et 600 TL iken, Kuzey Kıbrıs’ta bin 800-bin 900 TL civarında olduğunu belirterek, devletin temel görevinin vatandaşı korumak olduğunu belirtti. Atan, "Denetimi neden yapmıyorsunuz, neden yapamıyorsunuz?” dedi.

Yaklaşan seçim sürecine de değinen Atan, vatandaşın siyasi partilerin vaatlerini geçmişe göre daha dikkatli değerlendireceğini söyledi.

-“Meclis beş gün çalışmalı”

Milletvekillerinin çalışma düzenini de eleştiren Atan, Meclis’in beş gün çalışması gerektiğini söyledi. Milletvekillerinin kamu görevi yürüttüğünü hatırlatan Atan, işe gelmeyen milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılması gerektiğini savundu.

KKTC’de 50 milletvekili bulunmasının da yeniden tartışılması gerektiğini belirten Atan, milletvekili sayısından çalışma düzenine, maaşlardan sorumluluklara kadar sistemin bütünlüklü şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Atan, tartışmanın yalnızca milletvekili maaşlarına indirgenmemesi gerektiğini belirterek, asıl meselenin vatandaşın ödediği vergilerin karşılığında aldığı kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

“Hükümet olarak vatandaşı korumak zorundasınız. Asgari ücretliyi, özel sektör çalışanını, küçük esnafı korumak zorundasınız.” diyen Atan, devletin görevinin güçlü kesimleri daha da güçlendirmek değil, vatandaşın ezilmesini engellemek olduğunu söyledi.