Atan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, sözleşmeli ve geçici personelin çalışma koşulları ve iş güvencesine ilişkin taleplerini uzun süredir gündemde tuttuklarını belirterek, bugün Cumhuriyet Meclisi’ne davet edildiklerini ve sözleşmeli personelin güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelerin komitede ele alındığını söyledi.

-Sözleşmeler her yıl değil, beş yılda bir yapılacak

Komitedeki görüşmeler sonucunda sözleşmeli personelin her yıl sözleşme yenilemesi yerine, sözleşmelerin beş yılda bir yapılmasına yönelik düzenlemenin ortaya konduğunu belirten Atan, sistemin performansa dayalı şekilde uygulanacağını kaydetti.

Atan, sözleşmeli personelin beş yıllık sözleşme imzalayacağını, performansı başarılı bulunan personelin görevine sözleşmeli olarak devam edeceğini, yeterli performansı gösteremeyen personelin ise görevine son verilebileceğini belirtti.

Kamuda performansın önemli olduğunu belirten Atan, düzenlemenin komitede madde madde görüşülerek onaylandığını ve Meclis Genel Kurulu’na havale edildiğini söyledi.

-İzin hakları da yeniden düzenleniyor

Sözleşmeli personelin izin haklarına ilişkin düzenlemelere de değinen Atan, bu konunun daha önce de gündeme getirildiğini ve izinlerin Kamu Görevlileri Yasası’nda yer alan haklarla uyumlu hale getirilmesine yönelik önergenin hazırlandığını söyledi.

Önergenin Başbakanlık üzerinden Bakanlar Kurulu’na gönderileceğini belirten Atan, izin hakkının Kamu Görevlileri Yasası’nda olduğu gibi her ay 3,5 gün olacak şekilde düzenlenmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Sözleşmeli personelin mevcut durumda yıllık izinlerinin 15 gün olduğunu, mazeret izinlerinin oldukça düşük kaldığını ve aylık izin haklarının diğer kamu görevlilerinin gerisinde bulunduğunu belirten Atan, bu hakların yeniden düzenlendiğini söyledi. Atan, düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini, kabul edilmesinin ardından yürürlüğe gireceğini kaydetti.

-“Yaklaşık 400 sözleşmeli personeli ilgilendiriyor”

Atan, düzenlemenin kamuda çalışan yaklaşık 400 sözleşmeli personeli doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekerek, geçici personele sağlanan güvenceye benzer şekilde sözleşmeli personelin de daha güvenceli bir çalışma yapısına kavuşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Atan, sözleşmeli personelin güvence altına alınmasına yönelik sendikanın taleplerinin komitede karşılık bulduğunu ve ilgili maddelerin oylanarak Genel Kurul’a gönderildiğini ifade etti.

Atan, özellikle komite çalışmalarındaki katkılarından dolayı Komite Başkanı Sunat Atun’a ve milletvekilleri Ahmet Savaşan, Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük’e teşekkür ederek, düzenlemenin şekillenmesine önemli katkılar koyduklarını belirtti.

-“21-22 yıldır sözleşmeli çalışanlar var”

Kamuda uzun yıllardır sözleşmeli statüde görev yapan personel bulunduğuna dikkat çeken Atan, 21 hatta 22 yıla varan sürelerle sözleşmeli çalışan kamu görevlileri olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemenin bu çalışanların geleceğe daha güvenli bakabilmelerine katkı sağlayacağını belirten Atan, iş güvencesinin çalışanların motivasyonunu ve kamudaki verimliliği artıracağına inandığını kaydetti.