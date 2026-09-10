

Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada karma oyun kaldırılması önerisiyle ilgili kouştu, önerinin siyasi partilerin aday belirleme süreçlerine ilişkin yeni bir seçenek sunduğunu söyledi.

Yasa önerisinin partilerin iç işleyişine müdahale eden zorunlu bir uygulama getirmediğine işaret eden Ataoğlu, düzenlemeden yararlanıp yararlanmama kararının her partinin kendisine ait olacağını belirtti.

Ataoğlu, değişikliğin hayata geçmesi halinde siyasi partilerin kendi tüzük ve yönetmeliklerini esas alarak aday belirleme süreçlerini yeniden şekillendirebileceğini kaydetti. Partilerin gerekli görmeleri halinde iç düzenlemelerini değiştirerek farklı bir yöntem uygulayabileceklerini ifade etti.

Önerinin temel amacının bütün partileri tek bir aday belirleme modeline yönlendirmek olmadığını vurgulayan Ataoğlu, siyasi yapılara kendi kuralları ve tercihleri doğrultusunda hareket edebilme imkânı tanınmak istendiğini söyledi.

Ataoğlu, böylece mevcut uygulamanın yanında partilerin kendi yapılarına uygun bir aday belirleme modelini tercih edebilmelerinin önünün açılacağını kaydetti.